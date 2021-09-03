В квартире на Сортировке нашли плантацию конопли

Жителя квартиры, которому предположительно принадлежит плантация, задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В квартире жителя Екатеринбурга полиция нашла плантацию каннабиса и оборудование для его выращивания. Об этом сообщает городское УМВД.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Хранение наркотиков в крупном размере», - говорится в сообщении.
В квартире также нашли высушенные части растения. Всего обнаружили 16 кустов каннабиса общей массой больше 280 граммов.
Квартира, где обнаружили плантацию, находится на улице Технической. В ней проживает 28-летний местный житель. Мужчину задержала полиция. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.