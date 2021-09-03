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Происшествия3 сентября 2021 12:16

В квартире на Сортировке нашли плантацию конопли

Жильцу квартиры грозит до 10 лет лишения свободы
Анастасия ШИПИЦИНА
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Жителя квартиры, которому предположительно принадлежит плантация, задержала полиция

Жителя квартиры, которому предположительно принадлежит плантация, задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире жителя Екатеринбурга полиция нашла плантацию каннабиса и оборудование для его выращивания. Об этом сообщает городское УМВД.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Хранение наркотиков в крупном размере», - говорится в сообщении.

В квартире также нашли высушенные части растения. Всего обнаружили 16 кустов каннабиса общей массой больше 280 граммов.

Квартира, где обнаружили плантацию, находится на улице Технической. В ней проживает 28-летний местный житель. Мужчину задержала полиция. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В квартире екатеринбуржца полиция выявила плантацию запрещенных растений
Видео: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу