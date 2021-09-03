Бывшее здание «Коляда-театра» снова выставили на продажу

В здании, выставленном на торги, с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд имущества Свердловской области снова выставил на торги «Дом Маева» на Тургенева, 20, где с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр». Здание уже пытались продать в 2020 году за 11 миллионов 140 тысяч рублей. Сейчас начальная цена за дом составляет 8 миллионов рублей.

- Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 27.08.2021 по 27.09.2021 в рабочие дни, - сообщается на сайте Фонда имущества Свердловской области.

Аукцион назначен на 30 сентября. Отметим, что Дом Маева построили в 1917 году. Он входит в список объектов культурного наследия регионального значения.