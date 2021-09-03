В Екатеринбурге из-за перекрытия Макаровского моста трамваи изменят маршруты

На время перекрытия Макаровского моста трамваи изменят маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за перекрытия Макаровского моста в эти выходные - с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября 3 и 23 трамваи изменят маршруты, а 7 не будет ходить совсем. Информацию об этом опубликовал Гортранс.

Фото: скриншот

По измененному маршруту трамваи будут ездить и в друге дни, когда на мосту будут перекрывать движение: с 10 по 13 сентября, с 17 по 20 сентября и с 24 по 27 сентября.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что движение по Макаровскому мосту должны открыть к 15 октября. Сейчас на путепроводе монтируют очистные сооружения, прокладывают инженерные сети, возводят опоры моста, делают берегоукрепление и формируют пешеходные тротуары.