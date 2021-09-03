В Екатеринбурге прививки от гриппа начнут ставить в торговых центрах

В область поступили вакцины российского производства «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 6 сентября в торговых центрах начнут вакцинировать от гриппа всех желающих. Об этом во время брифинга рассказал главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов.

- Вакцинация против гриппа в торговых центрах будет проводиться параллельно с вакцинацией против коронавируса, - заявил он.

По данным департамента информационной политик Свердловской области, в регион прибыла партия с 1,3 миллиона вакцин от гриппа. До конца этой недели их должны распределить по медучреждениям. В область поступили вакцины российского производства «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей. Планируется привить не меньше 65% населения.

Власти напоминают, что активность гриппа обычно приходится на вторую половину ноября – начало декабря. Пик заболеваемости фиксируют в январе – феврале. Самым благоприятным месяцем для вакцинации от гриппа является сентябрь.

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