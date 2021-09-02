Житель Екатеринбурга специально приехал в Пензу, чтобы украсть конструктор на 60 тысяч

Молодой человек дал признательные показания и в содеянном раскаялся Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пензе задержали 20-летнего жителя Свердловской области, который вынес из магазина игрушек в торговом центре, 16 комплектов детского конструктора на общую стоимость 60 тысяч рублей. Оказалось, что инцидент произошел еще в конце мая, в полицию поступило два заявления от представителя ТЦ.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на кадрах видно, как неизвестный молодой человек заходит в торговый зал и тайком складывает коробки с конструктором в заранее подготовленные пакеты. После этого он успешно миновал мимо кассы, не оплатив товар.

Парень попал на запись камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД России по Пензенской области

- Молодой человек дал признательные показания и в содеянном раскаялся. По его словам, в Пензу он целенаправленно прибыл с целью совершения преступления. Уже на следующий день он уехал в Екатеринбург, где продал конструкторы, - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.