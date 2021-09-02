В Нижнем Тагиле легковушка на полном ходу сбила женщину, грубо нарушившую ПДД

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле женщина получила серьезные травмы, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел днем 1 сентября на Северном шоссе. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора очевидца происшествия. На опубликованном видео заметно, как женщина успешно миновала первую половину трассы, а затем, не добежав до обочины несколько метров, попадает под колеса автомобиля, который едет на полном ходу. Об этом сообщает паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил».

- Что интересно, пешеходного перехода в этом месте нет. Видела как женщина от удара отлетела на обочину, ударившись об бордюр. Очень страшно… Женщина в возрасте, осталась жива, - рассказали очевидцы.

В отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу сообщили, что 43-летнюю женщину госпитализировали с переломом седалищной кости, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой.