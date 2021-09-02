В Екатеринбурге могут появиться бульвар Гимнастов и улица Универсиады

Две улицы получат названия в честь физика-теоретика Льва Ландау и академика архитектуры Геннадия Белянкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться бульвар Гимнастов, улицы Универсиады и 100-летия Уральского университета. Это обсуждалось на заседании Комиссии по наименованиям топонимических объектов.

- в Солнечном микрорайоне планируется появление бульвара Гимнастов, который расположится от Золотистого до улицы Лучистой, - говорится в сообщении мэрии.

Рядом с бульваром построят Центр эстетической и художественной гимнастики. В Новокольцовском районе, где будут объекты Всемирных летних студенческих игр, хотят создать улицы Универсиады.

Также на заседании звучало предложение назвать одну из улиц в честь 100-летия Уральского университета. Кроме того, комиссия решила назвать дорогу в районе Истокский именем одной из основательниц библиотеки имени В.Г. Белинского Елизаветы Кремлевой.

Новые улицы в Академическом районе хотя назвать именами физика-теоретика Льва Ландау и академика архитектуры Геннадия Белянкина. А на территории строящегося жилого комплекса в Орджоникидзевском районе появится дорога в честь почетного металлурга Владимира Белоглазова.

Улицы получат такие названия после подписания о постановления мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

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