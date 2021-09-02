Уральские зоопарки не торопятся получать лицензии на работу

В Екатеринбурге работают несколько контактных зоопарков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цирки, зоопарки, океанариумы, дельфинарии и другие организации, содержащие животных для культурно-массовых мероприятий, до 1 января 2022 года должны пройти процедуру лицензирования.

Эти организации, работающие на территории Екатеринбурга и Свердловской области, не торопятся получать лицензии. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональных Россельхознадзор.

Из 30 профильных организаций лицензию получил только Екатеринбургский океанариум. Выдана она бессрочно.

Ведомство направило письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В тексте выражено беспокойство по поводу отсутствия специальных помещений для животных, от которых могут отказаться владельцы развлекательных учреждений.

В Россельхознадзоре отмечают, что если организации не получат разрешительные лицензии, они не смогут продолжить работу в новом году.