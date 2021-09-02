Уралец получил почти два года тюрьмы за то, что ударил сотрудника ГИБДД

На суде уралец признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ирбита 27 летний Руслан Устюгов получил 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима за то, что ударил сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - говорится в сообщении.

21 мая 2021 года Устюгова задержали за вождение в пьяном виде. Его доставили в отделение МВД России «Ирбитский». Там, в фойе, он ударил локтем в лицо инспектора патрульной службы ГИБДД.

На суде Устюгов признал свою вину. Приговор еще не вступил в силу.