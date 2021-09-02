Фонд святой Екатерины подарил детям из Нейво-Рудянки пианино и аккордеон: старые сгорели в пожаре

Фото: Фонд святой Екатерины

В августе в поселке Нейво-Рудянка произошел страшный пожар - огонь полностью уничтожил дом семьи с двумя детьми. Сгорели не только все вещи, но и музыкальные инструменты Снежаны и Кости. После этого администрация помогла семье с жильем, соседи с вещами, а вот новое пианино и аккордеон, к сожалению, найти для детей не удалось. Об этом узнали в Фонде святой Екатерины и решили подарить ребятам инструменты.

- Вначале они оба играли на старом синтезаторе, но у Кости не было сильного рвения к занятиям. Как-то вечером мы смотрели фильм «Белые росы», где Николай Караченцов играет на аккордеоне. Костя сказал, что тоже хочет попробовать - ему понравилось, - делится приемная мама Снежаны и Кости Наталья Зиновенко.

Сейчас ребята смогут вернуться к онлайн- занятиям с преподавателями государственной Санкт-Петербургской филармонии, чтобы подготовиться к новому выступлению 5 сентября.