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Общество2 сентября 2021 13:57

Фонд святой Екатерины подарил детям из Нейво-Рудянки пианино и аккордеон: старые сгорели в пожаре

Теперь Снежана и Костя смогут вернуться к онлайн-урокам в государственной Санкт-Петербургской филармонии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины

В августе в поселке Нейво-Рудянка произошел страшный пожар - огонь полностью уничтожил дом семьи с двумя детьми. Сгорели не только все вещи, но и музыкальные инструменты Снежаны и Кости. После этого администрация помогла семье с жильем, соседи с вещами, а вот новое пианино и аккордеон, к сожалению, найти для детей не удалось. Об этом узнали в Фонде святой Екатерины и решили подарить ребятам инструменты.

- Вначале они оба играли на старом синтезаторе, но у Кости не было сильного рвения к занятиям. Как-то вечером мы смотрели фильм «Белые росы», где Николай Караченцов играет на аккордеоне. Костя сказал, что тоже хочет попробовать - ему понравилось, - делится приемная мама Снежаны и Кости Наталья Зиновенко.

Сейчас ребята смогут вернуться к онлайн- занятиям с преподавателями государственной Санкт-Петербургской филармонии, чтобы подготовиться к новому выступлению 5 сентября.

Фото: Фонд святой Екатерины

Фото: Фонд святой Екатерины