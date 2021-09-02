В Свердловской области выросли цены на молоко и сметану

Средняя цена питьевого цельного стерилизованного молока достигает 85 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

На Урале выросли цены на молочную продукцию. Больше всего подорожали молоко, сметана и масло, сообщает Свердловскстат.

С 24 по 30 августа в цене на 2,43% выросло питьевое цельное пастеризованное молоко. Теперь его литр в среднем стоит 53,12 рубля. Также изменилась стоимость питьевого цельного стерилизованного молока. Она выросла на 1,3% и достигла 85,21 рубля.

Кроме того, изменения цен коснулись сметаны. Килограмм продукта теперь в среднем стоит 232,98 рубля, что на 1,44% больше в сравнении с предыдущей неделей. Масло подорожало на 1,19% и достигло 365,56 рубля за килограмм.

Также на 0,51% до 637,81 рубля за килограмм выросла стоимость сыров. Творог вырос в цене на 0,33%. Теперь его средняя стоимость составляет 365,56 рубля за килограмм.

При этом овощи начали дешеветь. Морковь потеряла 5,4% от стоимости, свекла – 5,3%, а картошка – 1,9%.

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