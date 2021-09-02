Руководители холдинга «РЖД» поздравили студентов УрГУПС с Днем знаний

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Они поздравили студентов с началом учебного года, пожелали им усердия и успехов в учебе и научной деятельности.

– Надеюсь, что все то время, которое вы проведете в стенах университета, вы проведете плодотворно, получите необходимые знания. В наш век развития IT-технологий, развития скоростного движения, нового локомотивостроения и создания концептуально новых пассажирских вагонов эти знания очень нужны. По окончании обучения ждем вас в компании «Российские железные дороги», – напутствовал студентов Дмитрий Пегов.

Начальник СвЖД обратился к преподавателям вуза: – Мы с вами много делаем по расширению перечня железнодорожных специальностей. Теперь наша задача – увлечь студентов, стать интереснее для них с точки зрения развития и специфики железнодорожного транспорта, и того будущего, которое мы все вместе будем созидать.

Лучшим студентам и аспирантам Дмитрий Пегов и Иван Колесников вручили свидетельства о присуждении именных стипендий: генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», начальника Свердловской железной дороги, имени А.Л. Штиглица, К.Н.Посьета и других выдающихся железнодорожников. В общей сложности почетных стипендий удостоены 21 студент и 3 аспиранта.

Уральский государственный университет путей сообщения является настоящей «кузницей кадров» для железной дороги. Почти 90% руководителей СвЖД различного уровня являются его выпускниками. Ежегодно более 200 выпускников приходят работать в холдинг «РЖД». В настоящее время по целевым направлениям филиалов ОАО «РЖД» в УрГУПС учится более 1,5 тыс. человек.