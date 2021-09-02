Банк Уралсиб получил награду в номинации «Эффективная работа в сфере управления кадрами в период пандемии»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Награда была присуждена за организацию работы сотрудников банка, позволившую не только сохранить работоспособность компании, но и минимизировать заболеваемость персонала.

«Период пандемии оказался непростым не только для банка, но и для рынка в целом. Нами была проделана колоссальная работа длиною почти в год, чтобы каждый сотрудник Банка Уралсиб чувствовал себя максимально защищенным. Мы стараемся делать все, чтобы поддержать наших коллег в этот сложный период, и очень приятно, что данная работа не прошла незамеченной и получила такую высокую оценку жюри», - отметила директор по управлению персоналом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Татьяна Ведькалова.

Церемонию награждения «FINAWARD»-2021 посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей в 16 конкурсных номинациях определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты голосования проверил независимый аудитор ФБК GrantThorn.

Организатором ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD» выступил деловой журнал «Банковское обозрение», партнером стал аналитический центр «БизнесДром».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.