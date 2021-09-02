В Екатеринбурге будут судить цыганку, укравшую под видом ритуала 200 тысяч рублей

Цыганка заявила одной из пенсионерок, что у нее есть экстрасенсорные способности и она может помочь с материальным благополучием
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в суд передали дело 24-летней цыганки, которая обвиняется в двух эпизодах кражи денег и украшений на общую сумму в 247 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
- Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.
Следствие выявило два таких эпизода. Цыганке грозит до пяти лет лишения свободы.
Первый произошел 5 декабря 2018 года. Девушка позвонила в одну из квартир в доме в переулке Буторина. Дверь открыла пожилая женщина. Цыганка под предлогом попить воды проникла в квартиру и украла ноутбук и ювелирные украшения на сумму 42 тысячи рублей.
Второй эпизод случился 10 октября 2019 год. Цыганка позвонила в одну из квартир в доме на улице Тверитина и попросила у пожилой женщины телефон председателя домоуправления. Пенсионерка и обвиняемая прошли на кухню. Цыганка заявила, что у нее есть экстрасенсорные способности, и она может помочь женщине с материальным благополучием.
Пенсионерка достала деньги и ювелирные украшения, положила на листок бумаги и завернула все в платок. После этого она вместе с обвиняемой положила этот сверток в шкаф. Злоумышленница велела женщине не доставать платок до полуночи. Когда ночью потерпевшая достала сверток, она увидела, что деньги и украшения на сумму 205 тысяч рублей пропали.
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