В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 лесных пожаров

На сегодняшний день огнем охвачено еще 7 503,9 гектар леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки ликвидировали 13 природных пожаров на площади 43,71 гектар. На данный момент огнем охвачено еще 7 503,9 гектар леса. На площади 7 281,7 гектар пожар локализован. Сегодня специалисты уральской авиабазы собираются облететь несколько территорий, на которых горит лес, чтобы проанализировать ситуацию.

- Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому. В настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Также за сутки составлено 4 определения о возбуждении административных расследований и 15 протоколов об административных правонарушениях на виновных в возникновении пожаров.

Отметим, на сегодняшний день в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования пожарной безопасности, включая ограничение доступа в леса.