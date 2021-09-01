СвЖД приступила к строительству подъездного пути от станции Верхняя Салда к площадке ОЭЗ «Титановая долина»

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

На территории станции завершена подготовка земляного полотна, железнодорожники начали укладку пути. Новая грузовая ветка длиной 7,3 км соединит инфраструктуру СвЖД с железнодорожной станцией Промышленная, которая создается на территории ОЭЗ.

В рамках развития станции Верхняя Салда, которая является точкой примыкания подъездного пути к инфраструктуре общего пользования, построен дополнительный станционный путь, проведено переустройство подземных коммуникаций (связь и др. системы), начат монтаж оборудования. На площадке «Титановой долины» завершается отсыпка земляного полотна, начался монтаж рельсошпальной решетки. Выполнена подготовка инженерных коммуникаций под здание станции, ведется строительство самого здания. Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства.

Напомним, СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина» в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области. На площадке «Титановой долины» появится промышленная станция, включающая 12 путей, контейнерную площадку и подъездной путь к станции Верхняя Салда. В рамках развития станции Верхняя Салда будет построено два дополнительных пути, выполнено переустройство систем электрификации и управления движением поездов. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Вновь создаваемая железнодорожная инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов «Титановой долины» на качественно новом уровне, с учетом передовых технологий холдинга «РЖД». Обе станции будут иметь ключевое значение для перспективных объемов перевозок грузов местных предприятий. Напомним, совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год.