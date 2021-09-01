В Екатеринбурге пропал 21-летний молодой человек с татуировкой на руке

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 21-летнего Андрея Альбертовича Галяутдинова. Молодой человек вышел из дома еще 20 августа, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Особые приметы: шрам вдоль позвоночника, на кисти левой руке тату, носит очки с диоптриями, - сообщают поисковики.

Какая одежда была на молодом человеке в момент исчезновения, неизвестно. Также сообщается, что у него с собой был туристический рюкзак, сине-зеленого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Андрей Галяутдинов, сообщите руководителю отряда «Прорыв» по номеру 89120379790 или позвоните по телефону горячей линии 89000440220.