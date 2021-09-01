В Уральском институте управления прошел День знаний

В этом году самой красивой девушкой уральской столицы стала Виолетта Сараева . Фото: пресс-служба вуза

Торжественной линейкой встретили День знаний в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. Он начался с общего танцевального флешмоба с шарами и хопушками под Гимн института. Вдохновения пока еще робким первокурсникам добавили представители студенческих творческих и спортивных коллективов – чудо, но их зажигательные движения сумели на время разогнать первые осенние тучи над кампусом. Стало теплее и веселее. Затем состоялось традиционное поднятие флага РАНХиГС.

Руководителям студенческого самоуправления в этом году кампанию составила сама Мисс Екатеринбург-2021 – студентка третьего курса УИУ Виолетта Сараева успешно справилась с задачей. Самые красивые руки столицы Урала уверенно доставили символ Президентской академии на нужную высоту. А самые умные головы нынешних первокурсников получили сувениры с символикой РАНХиГС – за наибольшее количество баллов по ЕГЭ отмечены: Дарья Белозерова и Татьяна Рыжикова (ГМУ), Мария Кузнецова и Дарья Редькина (ЭиМ), Полина Булимова и Ольга Сныгина (ПиБ).

Фото: пресс-служба вуза

Череду кратких приветственных поздравлений открыл директор института, доктор экономических наук Руслан Долженко. Он тепло поблагодарил первокурсников за выбор Президентской академии. Пожелания успешной учебы и активной общественной жизни, безудержного студенческого веселья и настоящий крепкой дружбы высказали: Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением ПАО «Сбербанк», Дмитрий Шалабодов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Наталия Бордюгова, зам. директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Свои напутствия первокурсникам также дали заместители директора института Наталия Поповичева и Петр Сураев, деканы факультетов Алена Вишневская и Елена Качанова. «Не бойтесь ничего, впереди вас ждет самое прекрасное», - закончила выступление Наталья Поповичева.

Затем двери учебного корпуса открылись, старшекурсники, почетные гости, руководство филиала, преподаватели образовали живой коридор, по которому счастливые первокурсники прошли на первое в своей жизни занятие в вузе. Его провел для всех трех факультетов директор института Руслан Долженко.