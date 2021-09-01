Мэр Екатеринбурга назвал даты Уральской биеннале современного искусства

В рамках выставки будут организованы спецпроекты, перфомансы и интеллектуальные встречи
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Екатеринбурге в 2021 году VI Уральская международная индустриальная биеннале современного искусства пройдет с 16 сентября по 5 декабря. Такое постановление подписал мэр города Алексей Орлов.
- Лейтмотив выставки выбран исходя из новых норм коммуникаций между людьми, продиктованных пандемией COVID-19, - говорится в сообщении.
Темой биеналле в этом году станет измененная цитата из Екклесиаста (одна из книг Ветхого Завета): «Время обнимать и уклоняться от объятий». В рамках выставки будут организованы спецпроекты, перфомансы и интеллектуальные встречи. Все мероприятия будут проходить с учетом коронавирусных ограничений.
Основными площадками биеннале в Екатеринбурге станут:
- Главпочтамт на проспекте Ленина, 39
- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 марта, 43
- Цех механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода на улице Восточная, 33б
- Бывший кинотеатр «Салют» на улица Толмачева, 12
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка