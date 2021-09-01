Мэр Екатеринбурга назвал даты Уральской биеннале современного искусства

В рамках выставки будут организованы спецпроекты, перфомансы и интеллектуальные встречи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге в 2021 году VI Уральская международная индустриальная биеннале современного искусства пройдет с 16 сентября по 5 декабря. Такое постановление подписал мэр города Алексей Орлов.

- Лейтмотив выставки выбран исходя из новых норм коммуникаций между людьми, продиктованных пандемией COVID-19, - говорится в сообщении.

Темой биеналле в этом году станет измененная цитата из Екклесиаста (одна из книг Ветхого Завета): «Время обнимать и уклоняться от объятий». В рамках выставки будут организованы спецпроекты, перфомансы и интеллектуальные встречи. Все мероприятия будут проходить с учетом коронавирусных ограничений.

Основными площадками биеннале в Екатеринбурге станут:

- Главпочтамт на проспекте Ленина, 39

- Екатеринбургский государственный цирк на улице 8 марта, 43

- Цех механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода на улице Восточная, 33б

- Бывший кинотеатр «Салют» на улица Толмачева, 12

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