На Урале отпразднуют день рождения Бабы Яги

Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет с учетом коронавирусных ограничений. Фото: в «Парк Сказов»

В Арамиле в «Парке Сказов» 4 и 5 сентября будет праздноваться день рождения Бабы Яги. Об этом сообщают организаторы.

Праздник будет проходить в течение двух дне с 10:00 до 19:00. Мероприятие начнется с йоги и зарядки вместе со сказочным персонажем. Также там будут квесты, бои на мешках, театраизованное представление и пенная вечеринка.

Кроме того, пройдет конкурс среди двойников Бабы Яги. Стоимость входного билета на праздник составит 300 рублей.

Организаторы отмечают, что мероприятие пройдет с учетом коронавирусных ограничений. За два дня парк планирует принять 1 300 человек. При этом заполняемость посещений сокращена до 40 человек. Посетители должны будут надевать маски и обрабатывать руки санитайзерами.