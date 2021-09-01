Свердловский онкодиспансер запустил службу помощи пациентам после операций

Служба поддержки уже начала работать с жителями Верх-Исетского района Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский онкодиспансер запустил пилотную программу информационной поддержки пациентов. Она создана, чтобы напоминать уральцам, которые победили рак, о необходимости продолжать посещать врачей.

- Поскольку большинство наших пациентов возвращаются к привычному образу жизни, в будничной суете забывают о контрольных визитах, - объяснил главврач диспансера Владимир Елишев.

Руководить службы информационной поддержки Елена Янкина рассказала, что они выявили пациентов, которые больше года не посещали врачей после победы онкологии. По ее словам, специалисты звонят уральцам и напоминают, что им нужно прийти на консультацию к врачу.

Служба поддержки уже начала работать с жителями Верх-Исетского района Екатеринбурга. Только в одном районе на учете по онкологии стоят больше семи тысяч человек. По всей Свердловской области на учете стоят больше 100 тысяч человек. Медики напоминают, что в первые пять лет после терапии есть высокий риск рецидива рака.

Областной онкодиспансер хочет в будущем создать Службу персонализированной информационной поддержки для каждого пациента.

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