Накануне Дня знаний сотрудники компании «Атомстройкомплекс» сходили в школу, которую построили на Уралмаше

Фото: Егор Соловьев

Накануне сотрудники крупнейшего строительного холдинга Урала побывали школе №80 с ознакомительным визитом. Цель – дать возможность представителям многотысячного коллектива компании «Атомстройкомплекс» увидеть результат совместного труда: заглянуть в учебные классы, спортзал, столовую, посидеть за партой, услышать восторженные отзывы и благодарность в свой адрес от представителей администрации школы и управления образования Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

- Я один из авторов данного проекта, мне очень приятно, что меня позвали, - поделился Дмитрий Портнов, технолог компании «Атомстройкомплекс». – Крайне благодарен за организацию визита. Увидеть то, что в итоге получилось – дорогого стоит. Нам, действительно, есть, чем гордиться.

Эту школу на Уралмаше уже назвали одной из главных достопримечательностей района. Она стала чемпионом по количеству реализованных здесь инновационных решений, «умной» технологической начинке помещений, автоматизации, удобству и красоте. Например, в местных учебных классах нет досок для заметок мелом, их заменила электронная панель с выходом в Интернет. Третий урок физкультуры на неделе ориентирован на тренировку мозга, а не тела: в специальном кабинете детей обучат шахматам. Огромный спортивный зал строители снабдили автоматической ширмой-перегородкой, просторный актовый зал с мягкими креслами аналогичен современному театру. В этой школе есть даже секция для внеурочной деятельности начальной школы, а также спальни.

Старое здание, построенное почти 100 лет назад, вмещало 425 ребят. Теперь на старом месте вырос современный комплекс на 1000 учеников.

- Это была довольно трудоемкая работа, но всё получилось так, как и хотели, - радуется современной школе участник экскурсии и сотрудник компании «Атомстройкомплекс», главный инженер проекта Лариса Андрусенко. – Мы начинаем проектировать новые школы, а сегодня приехали все проектировщики компании, мои коллеги, посмотреть на свой труд. Все довольны! Мы всё сделали правильно, а строители всё верно воплотили.

В компании «Атомстройкомплекс» практикуют экскурсии на новые объекты. Ведь каждый успешно реализованный проект – это эффективный мотиватор и отличный источник вдохновения продолжать трудиться и возводить красивые, комфортные дома на благо жителей Екатеринбурга, Урала и страны.