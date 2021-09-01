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Общество1 сентября 2021 13:55

Благоустройство улицы Горького закончат в октябре

Вскоре на ней должны установить новый светофор
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мэр проверил благоустройство улицы Горького

Мэр проверил благоустройство улицы Горького

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благоустройство улицы Горького в Екатеринбурге закончат в октябре. Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава города Алексей Орлов после прогулки по этому участку города. Он отметил, что улица «меняется на глазах» и становится отличным местом для прогулок.

- Здесь есть и полюбившиеся горожанам старинные достопримечательности - памятник клавиатуре, обновленные - Косой дом с его прекрасным садом, ставшим одним из главных инстаграмных мест Екатеринбурга, и совсем новые, такие как штаб-квартира РМК. Знаю, что уже сейчас к шедевру бюро Нормана Фостера водят экскурсии, - написал мэр.

Алексей Орлов также отметил, что улица приобретет законченный вид, когда вскоре здесь установят новый светофорный объект. Кроме того, мэр напомнил о планах на благоустройство улицы Народной воли.