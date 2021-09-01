В Нижнем Тагиле начали капитальный ремонт филиала детской поликлиники

Фото: Минздрав Свердловской области

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт филиала детской поликлиники по адресу Московская, 10. Рабочие заменят трубы водоснабжения, проведут новую электрику, обновят стены, пол и потолок. На это выделено 4 миллиона 400 тысяч рублей.

- Капитального ремонта в здании не было с момента постройки, - рассказывают в пресс-службе Минздрава Свердловской области. - В помещении сделают перепланировку, для разделения потоков пациентов запланирован фильтр, кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний, во избежание перекрестного заражения. Регистратура станет открытой, как в «бережливых» поликлиниках.

К этому филиалу прикреплены 1,7 тысяч детей. Сейчас участковые врачи до окончания ремонтных работ будут принимать их по другому адресу. Открыть обновленную поликлинику планируют в ноябре 2021 года.