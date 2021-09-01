Екатеринбуржец украл 30 тысяч с банковской карты соседки, когда ходил по ее просьбе в магазин

Мужчина снял все деньги с карты соседки, когда ходил по ее просьбе в магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне, 31 августа, в полицию обратилась 42-летняя женщина и сообщила о краже 31 тысячи рублей с банковской карты. Она рассказала, что деньги пропали, после того, как она дала в руки карту соседу, сообщила ему PIN-код и попросила сходить в магазин за алкоголем.

- Вернувшись, мужчина принес спиртные напитки и вернул соседке карту. Ближе к вечеру, употребив совместно алкоголь, мужчина ушел домой. Потерпевшая обнаружила пропажу денег с карты, когда попыталась через online-приложение оплатить заказ за доставку еды, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемого задержали. Он рассказал сотрудникам полиции, что снял деньги с карты соседки, чтобы потратить их на личные цели. По статье «Кража, совершенная с банковского счета» мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

- Полиция Екатеринбурга настоятельно рекомендует гражданам не сообщать никому, даже своим знакомым, реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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