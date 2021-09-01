Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 227 километре трассы «Екатеринбург-Серов» сегодня утром, 1 сентября, произошло массовая авария с участием четырех машин.

- Водитель автомобиля «Вольво» допустил наезд на мужчину-пешехода, 1952 года рождения, который находился на проезжей части дороги рядом со своим автомобилем «Хендай», после чего автомобиль «Вольво» допустил столкновение с этим автомобилем, от удара автомобиль «Хендай» по инерции столкнулся с «КАМАЗ» и ВАЗ, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина, который попал вод колеса «Вольво» получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

По данным ГИБДД, причиной ДТП стала плохая видимость из-за смога, накрывшего территорию Нижнетуринского городского округа из-за пожара на полигоне бытовых отходов.

- Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, - отметили в ГИБДД.

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, не затруднено, дым от пожара рассеялся.