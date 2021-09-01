Замглавы Свердловской области перечислил меры против коронавируса, которые приняли в школах

В учебных заведениях утром будут выявлять сотрудников и учеников с признаками ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области учебный год начался с учетом мер против коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Александр Высокинский.

- Наша с вами задача – обеспечить реализацию всех мер профилактики, чтобы учебный процесс и впредь шел в офлайн-формате, - приводит его слова оперштаб по борьбе с инфекцией.

В учебных заведениях утром будут выявлять сотрудников и учеников с признаками ОРВИ. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Также ученики будут посещать столовую по специальному графику, чтобы сократить пересечения разных классов. А работники пищеблока будут обязаны носить маски и перчатки.

Продолжит действовать ограничение на проведение массовых мероприятий. Кроме того, к уборке школ выдвинут особые требования. За соблюдением всех этих мер будут следить специальные группы контроля.

В Свердловской области 1 сентября в школу пошли больше 60 тысяч первоклассников. По последним данным, больше 89 тысяч (71%) работников сферы образования поставили прививки от коронавируса.

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