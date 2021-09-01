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Общество1 сентября 2021 6:38

Жители Нижнего Тагила оказались одними из самых невоспитанных туристов в стране

Город занял четвертое место в опросе в социальных сетях
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Нижний Тагил занял четвертое место в списке городов, из которых едут некультурные туристы

Нижний Тагил занял четвертое место в списке городов, из которых едут некультурные туристы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила оказались одними из самых невоспитанных туристов по результатам опроса, который провел в социальных сетях сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. 7% участвующих в опросе проголосовали за Нижний Тагил, как за город, из которого приезжают на курорты некультурные туристы. Таким образом, он занял четвертое место в ТОП-7.

Первое место в списке городов, из которого едут невоспитанные туристы, заняла Москва - за нее проголосовали 61% пользователей соцсетей. На втором месте - жители Дагестана - 20%. «Бронзу» в рейтинге городов, откуда едут на курорты самые невоспитанные туристы, получил Краснодар - 8%.