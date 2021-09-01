В Екатеринбурге работает передвижной медпункт, в котором можно бесплатно получить консультацию врачей

В пункте работают дипломированные специалисты и студенты старших курсов областного медицинского колледжа Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге работает передвижной модульный медицинский пункт, в котором можно бесплатно сделать кардиограмму, получить консультацию терапевта и кардиолога, проверить зрение на современной аппаратуре и сделать прививку от коронавируса.

- Одна из востребованных процедур - кардиография. В нашем мобильном комплексе есть переносной электрокардиограф, и после снятия кардиограммы опытный врач консультирует пациентов. При необходимости медики могут оказать помощь, - рассказала координатор центра мобильных медицинских комплексов министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская.

Комплекс состоит из основного медпункта, офтальмологического передвижного пункта и палатки. В пункте работают дипломированные специалисты и студенты старших курсов областного медицинского колледжа.

Рассказываем, где его можно будет найти в ближайшие дни:

- 4 сентября - улица Опалихинская, 19,

- 7 сентября - улица Черепанова, 18,

- 9 сентября - на улице Рабочих, 15.

Желающим посетить пункт необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис, СНИЛС и прививочный сертификат. Возникшие вопросы можно задать по телефонам: 371-50-17, 376-89-72.