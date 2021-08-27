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Происшествия27 августа 2021 7:50

Пожар в центре Екатеринбурга, в котором погибли два человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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К дому, где произошел пожар, выехал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Дмитрий Фоменко

К дому, где произошел пожар, выехал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Дмитрий Фоменко

Фото: Алина СУРИНА

В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке на Мичурина, 98, в котором погибли мужчина, 1972 года рождения и женщина 1967 года рождения. Как рассказали в ведомстве, рассматриваются несколько версий причины возгорания, однако в качестве основной считается неосторожное обращение с огнем.

- Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, - сообщили в прокуратуре.

Сейчас специалисты ведомства проверяют соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Дмитрий Фоменко.

Напомним, огонь на крышу дома перекинулся с балкона квартиры, жильцы которой во время пожара погибли. Из здания эвакуировали 65 человек, в том числе 7 детей. Пока спасатели МЧС боролись с огнем, их разместили в 94 школе.

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