Два человека погибли во время страшного пожара в центре Екатеринбурга

Посреди ночи в жилом доме вспыхнула крыша Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге сегодня поздно ночью, 27 августа, страшный пожар произошел в доме на Мичурина, 98. В пятиэтажном здании загорелась крыша. Пожарные эвакуировали из дома 65 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, двум жильцам выбраться из наполняющегося дымом помещения не удалось - они погибли. Информацию об этом подтвердили в МЧС по Свердловской области.

- В 02:55 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 7 минут. Имеется информация о 2 погибших, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям кровли. По предварительной информации площадь пожара составила 780 квадратных метров.

На место пожара выезжали 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Огонь удалось локализовать только спустя два часа. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.