Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2021 4:51

Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек в пожаре в центре Екатеринбурга

Тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи проведут осмотр места происшествия

Следователи проведут осмотр места происшествия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек во время пожара в доме на Мичурина, 98 в Екатеринбурге. Погибших обнаружили после того, как пожарные потушили пламя, полыхающее на крыше жилого здания. Их тела будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

- После завершения сотрудниками МЧС мероприятий по тушению пожара, следователями СКР будет проведен осмотр места происшествия. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, - рассказали в СК по Свердловской области.

Также на месте работают сотрудники полиции. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, совместно с коллегами из следственного комитета и МЧС они принимают меры по выяснению причин возгорания, а также устанавливают личности погибших.