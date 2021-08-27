Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек в пожаре в центре Екатеринбурга

Следователи проведут осмотр места происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек во время пожара в доме на Мичурина, 98 в Екатеринбурге. Погибших обнаружили после того, как пожарные потушили пламя, полыхающее на крыше жилого здания. Их тела будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

- После завершения сотрудниками МЧС мероприятий по тушению пожара, следователями СКР будет проведен осмотр места происшествия. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, - рассказали в СК по Свердловской области.

Также на месте работают сотрудники полиции. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, совместно с коллегами из следственного комитета и МЧС они принимают меры по выяснению причин возгорания, а также устанавливают личности погибших.