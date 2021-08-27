Огонь на крышу дома в центре Екатеринбурга перекинулся с балкона

Пожар начался на балконе квартиры на пятом этаже Фото: Алина СУРИНА

В Екатеринбурге сегодня ночью, 27 августа, произошел страшный пожар - вспыхнула крыша на жилой пятиэтажке на Мичурина, 98. По словам очевидцев, огонь на кровлю перекинулся с балкона квартиры на пятом этаже. Ее жильцы - мужчина и женщина, погибли.

- Соседка из этого подъезда рассказала, что это люди, в квартире которых был очаг, закрытые. Живут очень долго в этой квартире. Хозяйка старая женщина. Они молодые - им лет 40 было. О них никто не знает в подъезде, хотя живут тут они давно, - рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома.

Также очевидцы рассказали, что прибывшие на место пожарные около 20 минут не приступали к тушению огня, так как приехали на технике, в которой не было воды.

Жильцов дома пока не пускают обратно, территорию огородили Фото: Алина СУРИНА

- Очень много пожарных машин было. У нас двор закрытый. Они начали просить, чтобы люди убрали машины. Потом пожарные минут 20 развертывали рукава, искали гидрант, потому что они приехали с пустыми машинами - воды у них не было почему-то. Протянули сначала из садика, потом с улицы Бажова. Часа два все горело. Огонь поднимался очень высоко. Метров на пять-шесть. Сгорело все минут за 15, - рассказал очевидец.

Напомним, что на место пожара выезжали 14 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава. Спасатели эвакуировали из дома 65 человек, в том числе 7 детей. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек во время пожара. Полиция сейчас устанавливает личности погибших.

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