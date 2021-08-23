Рецидивист, убивший 11-летнюю девочку в Асбесте, перед расправой снимал с ней детское порно

На Артема Осипова завели еще одно уголовное дело. Фото: Валерий Горелых

В ноябре прошлого года в Асбесте волонтеры поисковых отрядов и полиция разыскивали пропавшую 11-летнюю девочку. Девочка ушла из дома 12 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. 15 ноября тело убитой девочки, накрытое ветками, нашли на улице Калинина.

В тот же день сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний Артем Осипов. Из своих сорока лет 19 он провел в тюрьме. Осипов сидел за грабежи, разбои, незаконный оборот наркотиков и убийство. Рецидивист освободился в феврале 2020 года. Он устроился работать в ритуальную фирму.

В ходе допроса Артем Осипов рассказал силовикам, что встретил девочку 12 ноября на улице.

- В местах не столь отдаленных у него прозвище «Осип». Он признался в убийстве девочки. Сказал, что встретил Полину в 15:00 дня. Тогда же начал заманивать ее к себе домой. Упор делал на то, что на улице холодно, а у него дома можно погреться, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

У себя в квартире рецидивист совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ребенка. Дождавшись темноты, он вынес тело и спрятал его во дворе, забросав ветками.

Как стало известно «КП», Артема Осипова обвиняют в еще одном преступлении против ребенка.

- Мужчина снимал на камеру в своем телефоне сексуальное насилие, которое он совершал в отношении ребенка, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Фото и видео с малолетней девочкой были найдены в телефоне Артема Осипова. В итоге на обвиняемого в убийстве малолетней завели еще одно уголовное дело. Как уточнил инсайдер, речь идет о пункте «в» второй части статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Артему Осипову грозит пожизненный срок. Сейчас он находится в СИЗО.