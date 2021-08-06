Жителей нескольких поселков под Екатеринбургом гроза оставила без электричества

Энергетики начали работать еще ночью, чтобы вернуть электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Екатеринбург и пригород сегодня ночью обрушился мощный ливень с сильной грозой. Из-за непогоды в некоторых домах отключилось электричество. По данным энергетиков, без света остались жители Октябрьского и Чкаловского района Екатеринбурга, а также Сысертского, Белоярского и Березовского городских округов. Всего было зафиксировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения.

- Аварийно-восстановительные бригады филиала «Свердловэнерго» и компании «Россети Урал»- «Екатеринбург» незамедлительно приступили к ликвидации повреждений, проводили оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения, - рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Энергетики вели восстановительные работы в ночное время. К трем часам ночи на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено. Однако сейчас без электроснабжения остаются жители Верхней Пышмы, Сысерти, Большого Истока, Косулино, Прохладного, Сарапулки, поселков Становая, Октябрьского и Санаторного, а также прилегающих населенных пунктов.

- На данный момент энергетики продолжают работы на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Кроме того, специалисты электросетевой компании работают по заявкам клиентов в сети 0,4 кВ.Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения, - добавили в пресс-службе «Россети Урал».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2200-220 и через портал светлаястрана.рф.

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