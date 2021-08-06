В Кольцово из-за грозы было задержано 12 рейсов

Из-за непогоды в Екатеринбурге самолеты не могли ни совершить посаду, ни вылететь из аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сильной грозы минувшей ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово было задержано 12 рейсов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

- Было задержано 2 рейса на прилет и 10 рейсов на вылет. В настоящее время все задержанные рейсы вылетели в пункты назначения, - рассказали в Кольцово.

Уральцы, которые должны были улететь на турецкий курорт Анталья, из-за грозы провели в аэропорту больше десяти часов. Их самолет не мог сесть в Екатеринбурге из-за непогоды и приземлился в другой воздушной гавани. Сейчас, по данным Кольцово, вылет рейса в Анталью ожидается в 12:30. 527 пассажиров рейса разместили в гостинице.

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