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Общество6 августа 2021 0:09

Ночью на Екатеринбург обрушилась мощная гроза

Сверкали яркие молнии и гремел сильный гром
Алена ЗАХАРОВА
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По словам очевидцев, в некоторых домах на время отключалось электричество

По словам очевидцев, в некоторых домах на время отключалось электричество

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью, 6 августа, в Екатеринбурге прошла мощная гроза. Сначала засверкали молнии, а потом раздались сильнейшие раскаты грома. Все это сопровождалось ливнем.

По словам очевидцев, в некоторых домах на время отключалось электричество, а самолеты, которые должны были приземлиться в Кольцово направили в другие аэропорты.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в Свердловской области пройдут сильные дожди и грозы с порывами до 18 метров в секунду.