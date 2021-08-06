Ночью на Екатеринбург обрушилась мощная гроза

По словам очевидцев, в некоторых домах на время отключалось электричество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью, 6 августа, в Екатеринбурге прошла мощная гроза. Сначала засверкали молнии, а потом раздались сильнейшие раскаты грома. Все это сопровождалось ливнем.

По словам очевидцев, в некоторых домах на время отключалось электричество, а самолеты, которые должны были приземлиться в Кольцово направили в другие аэропорты.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в Свердловской области пройдут сильные дожди и грозы с порывами до 18 метров в секунду.