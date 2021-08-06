После ливня затопило дорогу под Блюхеровским мостом Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
На Екатеринбург сегодня ночью обрушился мощный ливень с грозой. В некоторых частях города улицы затопило так сильно, что машины буквально тонули на дорогах. А утром оказалось, что из-за обрушившейся непогоды в городе не только образовались огромные лужи, но и сломались светофоры.
- В результате ночной грозы и ливня было повреждено 89 светофорных объектов, на нескольких участках улично-дорожной сети возникли подтопления проезжей части. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб. К 8 часам утра 46 светофорных объектов было восстановлено, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Остальные светофоры сейчас чинят три бригады ремонтников центра организации движения. Планируется, что в течение дня все светофоры заработают штатно.
Также в мэрии рассказали, что на местах подтоплений работают аварийные бригады МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которые следят за работой ливневой канализации и периодически прочищают стоки.
- Городские коммунальные службы работают в тесном взаимодействии с ГИБДД и совместными усилиями обеспечивают безопасность дорожного движения на объектах, где ведутся аварийно-восстановительные работы, - отметили в администрации.
Также из-за непогоды в Екатеринбурге в некоторых домах пропадало электричество. По данным «Россети Урал», нарушение электроснабжения были зафиксированы в Октябрьском и Чкаловском районах.
- Аварийно-восстановительные бригады филиала «Свердловэнерго» и компании «Россети Урал»- «Екатеринбург» незамедлительно приступили к ликвидации повреждений, проводили оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения, - расксазали в компании.
Энергетики вели восстановительные работы в ночное время. К трем часам ночи на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено.
Напомним, что гроза повлияла и на работу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Там из-за непогоды было задержано 12 рейсов.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка