После ливня затопило дорогу под Блюхеровским мостом Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Екатеринбург сегодня ночью обрушился мощный ливень с грозой. В некоторых частях города улицы затопило так сильно, что машины буквально тонули на дорогах. А утром оказалось, что из-за обрушившейся непогоды в городе не только образовались огромные лужи, но и сломались светофоры.

- В результате ночной грозы и ливня было повреждено 89 светофорных объектов, на нескольких участках улично-дорожной сети возникли подтопления проезжей части. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб. К 8 часам утра 46 светофорных объектов было восстановлено, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Остальные светофоры сейчас чинят три бригады ремонтников центра организации движения. Планируется, что в течение дня все светофоры заработают штатно.

Также в мэрии рассказали, что на местах подтоплений работают аварийные бригады МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которые следят за работой ливневой канализации и периодически прочищают стоки.

- Городские коммунальные службы работают в тесном взаимодействии с ГИБДД и совместными усилиями обеспечивают безопасность дорожного движения на объектах, где ведутся аварийно-восстановительные работы, - отметили в администрации.

Также из-за непогоды в Екатеринбурге в некоторых домах пропадало электричество. По данным «Россети Урал», нарушение электроснабжения были зафиксированы в Октябрьском и Чкаловском районах.

- Аварийно-восстановительные бригады филиала «Свердловэнерго» и компании «Россети Урал»- «Екатеринбург» незамедлительно приступили к ликвидации повреждений, проводили оперативные переключения, запитывая потребителей по резервным схемам электроснабжения, - расксазали в компании.

Энергетики вели восстановительные работы в ночное время. К трем часам ночи на большей части территории электроснабжение потребителей было восстановлено.

Напомним, что гроза повлияла и на работу екатеринбургского аэропорта Кольцово. Там из-за непогоды было задержано 12 рейсов.

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