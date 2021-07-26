На Кольцовском тракте снова выросла пробка

Водители снова встали пробку на мосту у Россельбана Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кольцовском тракте из-за ремонтных работ на мосту на Луганской - Объездной сегодня утром снова выросла огромная пробка. Водителям приходится стоять в ней больше часа. Кроме того, затор образовался на улице Щербакова, куда поехали те, кто надеялся объехать перекрытую часть моста.

Напомним, что в первый раз автомобилисты встали в пробку длиной в несколько километров на Кольцовском тракте две недели назад, когда мост только перекрыли. После этого на ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а затем и глава города Алексей Орлов, который заявил, что работы на мосту у Россельбана теперь будут проводиться круглосуточно. Известно, что губернатор поручил завершить ремонт на Луганской-Объездной до 1 сентября.