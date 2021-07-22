На Урале мужчина взял в заложники мать и сестру

Мужчину скрутили стражи порядка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижняя Тура на улице Чкалова задержали мужчину, который взял в заложники мать и сестру и угрожал им убийством.

Задержали мужчину сотрудники Росгвардии, которые в это время патрулировали улицы.

- Экипажу, следовавшему по маршруту патрулирования, поступил сигнал об оказании помощи участковому в задержании местного жителя, избивающего свою сестру и мать. При этом агрессор угрожал им ножом, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Ранее судимый мужчина закрылся изнутри и никого не пускал в квартиру, грозясь зарезать родственников. Об этом сообщил полицейский, прибывшим на место росгвадейцам. Силовики, после переговоров убедили злоумышленника открыть дверь. Войдя в квартиру, они задержали подозреваемого. Пострадавшим женщинам медики оказали необходимую помощь. Тяжелых травм удалось избежать – у них зафиксированы множественные ушибы.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в полицию, возбуждено уголовное дело.