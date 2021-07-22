В Екатеринбурге закроют движение трамваев на улице Куйбышева

Ограничения будут действовать с 22 часов субботы до 4 утра понедельника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на два дня закроют движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Куйбышева.

В связи с этим вагоны трамваев, следующих по маршрутам № 3, 4, 10, 14, 21, 25, 32 перестанут ходить по улице Куйбышева, на участке от 8 Марта до Луначарского - от остановки «Дом художника» до остановки «Цирк».

Ограничения начнут действовать с 22 часов 24 июля (суббота) до 4 часов 26 июля (понедельник), сообщает Гортранс. Это связано с ремонтом трамвайных путей. Так же будет ограничено движение автотранспорта на ремонтируемом перекрестке.