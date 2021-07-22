Уралец, убивший свою жену, остался на свободе

Именно с этой лестницы упала женщина. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Артемовском пятидесятилетний местный житель убил свою жену. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, но за решетку он не отправится.

В ходе следствия было установлено, что супруги развелись, но продолжали жить вместе, потому что разъехаться было некуда. Утром 21 июля 2019 года между экс-супругами произошла ссора, когда женщина вернулась домой. Мужчина не пустил ее домой и, в ходе конфликта, столкнул с лестницы. Женщина получила травмы внутренних органов и умерла в больнице, но успела позвонить в полицию и рассказать о случившемся. Однако мужчина утверждал, что в это время был на работе, куда доехал на велосипеде, и к содеянному не причастен.

- С целью проверки возможности прибытия обвиняемого на работу на велосипеде уже после конфликта с бывшей женой было проведено два следственных эксперимента. В ходе них было измерено время следования по маршруту от дома до работы. Так удалось доказать, что он вполне мог своевременно прибыть на работу, тем самым создав себе алиби, - старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года, учитывая смягчающие обстоятельства.