На Урале не хватает неврологов и реабилитологов

Специалистов в уральских больницах не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале медицина нуждается в неврологах и реабилитологах. Сейчас их не хватает. Об этом сообщил, главный реабилитолог УрФО, директор Клиники Института мозга, профессор Андрей Белкин.

- Потребность в неврологах, а сейчас еще и специалистов по реабилитации – растет. Средний возраст специалистов поднимается, потому что остаются люди верные профессии. Прослеживается спад интереса к специальности. Молодежь ищет легкие пути. Конечно, есть много частных центров, где приятно ходить в белоснежном халате, где хорошо оплачивают прием, но молодежь должна сначала пройти настоящую школу в неотложных отделениях, а не бежать в частные центры, - говорит Андрей Белкин.

По словам главного реабилитолога УрФО, сейчас в 25 отделениях, которые борются с инсультами, они должны круглосуточно работать и быть укомплектованы квалифицированными специалистами. Но их там не хватает. Также не хватает времени на подготовку таких специалистов.

- Два года – мало. На Западе их готовят 5 лет – сказал Андрей Белкин.

Профессор отметил, что реабилитация нужна, потому что повышает качество жизни пациентов и ускоряет восстановление после церебральных катастроф.