В Сысерти в ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель легковушки

Легковушка оказалась сильно помята после столкновения с автобусом Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сысерти сегодня днем, 22 июля, произошло серьезное ДТП с рейсовым автобусом. На перекрестке Степана Разина - Герцена в ПАЗ влетела легковушка. От удара автобус с пассажирами отбросило на светофор.

- Водитель автомобиля Kia, женщина 1980 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигающимся по главной дороге рейсовым автобусом ПАЗ, под управлением мужчины 1963 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали водитель иномарки и три пассажира автобуса. У пожилой женщины медики диагностировали перелом руки, у остальных пострадавших ушибы. Сейчас всех осматривают в местной больнице.

По данным ГИБДД, в момент аварии в салоне иномарки находились двое детей. Они, к счастью, не пострадали, так как находились в детских креслах.

Также в Госавтоинспекции отметили, что женщина за рулем легковушки не заметила автобус. Кроме того в момент ДТП на перекрестке не работал светофор из-за планового отключения электроэнергии.

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