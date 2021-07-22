ВТБ в два раза увеличил выдачу кредитных карт на Среднем Урале

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Клиенты ВТБ в Свердловской области с начала года оформили 21,3 тысячи кредитных карт – это в два раза больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

Наиболее активны при оформлении кредитных карт свердловчане были в апреле — за этот месяц ВТБ выдал в регионе более 4,1 тысячи кредитных «Карт возможностей», что почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне 2021 года клиенты банка получили порядка 3,8 тысячи «кредиток» – этот показатель вдвое превышает количество выданных карт за первый летний месяц 2020-года. Общее количество действующих «Карт возможностей» от ВТБ в Свердловской области сегодня составляет порядка 119 тысяч.

- Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами, поэтому спрос на них будет оставаться высоким. Особенно актуален продукт может быть в сезон отпусков, во время которых у многих клиентов запланированы дополнительные траты, а также перед подготовкой детей к новому учебному году. При этом банк учитывает, что долговая нагрузка должна оставаться для заемщиков комфортной: мы обеспечиваем клиентов средствами для решения их финансовых вопросов, но не допускаем закредитованности граждан, – комментирует управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – Недавно ВТБ расширил функции «Карты возможностей» и нашим клиентам теперь доступны подключение или смена бонусных опций в любое время, ранее это можно было сделать только при оформлении карты. Новая опция начинает действовать сразу, менять ее можно в мобильном приложении или интернет-банке без ограничений .

Заявку на оформление кредитной карты ВТБ можно подать онлайн. Решение банк принимает за несколько минут. Среди ключевых характеристик «Карты возможностей» – расширенный льготный период в 110 дней, в течение которого можно не платить проценты по кредиту, возможность снимать до 50 000 рублей в месяц наличными в банкоматах ВТБ без комиссии, а также получать кэшбек при оплате товаров и услуг от 1,5 до 15 процентов (при совершении покупок у партнеров банка – участников программы «Мультибонус»). Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счёт в программе лояльности «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца. При этом за бонусную валюту можно приобрести не только товары из онлайн-каталога программы, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу: 1 бонусный рубль = 1 рубль. Ежегодное обслуживание за подключение опции «Кешбэк» составит 590 рублей. Бонусная опция подключается в ВТБ Онлайн.