В Екатеринбурге из-за тумана не могли сесть самолеты

Самолеты вынуждены были кружить какое-то время в небе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сегодня утром, 22 июля, из-за тумана не могли сесть несколько самолетов. Пилоты были вынуждены кружить какое-то время в небе. Согласно сервису Flightradar24, разрешение на посадку не получали самолеты из Симферополя, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и три рейса из Москвы.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово всего погодные условия стали причиной позднего прибытия в воздушную гавань 15 рейсов. Однако большинство из них не кружили над городом, а просто не вылетали из пунктов вылета в ожидании смены погоды.
- Сегодня утром туман в Екатеринбурге стал причиной позднего прибытия в аэропорт 15 рейсов. Вылетели с задержкой 14 рейсов., - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Сейчас, когда утренний туман рассеялся, аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.
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