Клиники сети «РЖД-Медицина» на Свердловской магистрали активно участвуют в прививочной кампании против COVID-19

Фото: предоставлено СвЖД

Клиники сети «РЖД-Медицина» и их подразделения активно участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации населения от COVID-19.

Прививочные пункты и мобильные медицинские бригады работают в железнодорожных поликлиниках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовском (станция Егоршино), Перми, Сургуте, Новом Уренгое (Коротчаево) и других городах.

Для вакцинации железнодорожников и членов их семей на отдаленных станциях организовано курсирование специального поезда. Он уже совершил первую поездку по регионам СвЖД, а 19 июля выехал снова: на север Свердловской области, откуда проследует в ХМАО и Пермский край.

Фото: предоставлено СвЖД

Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами (например, работников вокзалов и поездных бригад, билетных кассиров), является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах. Кроме профилактических прививок, таким сотрудникам перед заступлением в рейс или в рабочую смену в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания; организовано периодическое лабораторное тестирование на COVID-19.

Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

По состоянию на 20 июля 2021 года доля работников, сделавших прививку от COVID-19, на предприятиях железнодорожного транспорта в границах Свердловской железной дороги (в том числе в филиале федеральной пассажирской и в пригородных компаниях) составила 59%.

Всего в подразделениях «РЖД-Медицины» на СвЖД (клиниках, медпунктах и др.) к настоящему времени сделали прививки от новой коронавирусной инфекции почти 36 тыс. человек. В том числе почти 33 тыс. железнодорожников.