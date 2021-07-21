Екатеринбургская волейболистка завоевала золотую медаль на ЧЕ

Чемпионат Европы по волейболу среди девушек младшего возраста, где выступают игроки не старше 2006 года, прошел в июле в Венгрии и Словакии. Фото: администрация Екатеринбурга

Волейболистка из Екатеринбурга Олеся Ананьина выиграла чемпионат Европы по волейболу в составе сборной России. Кроме того, воспитанница спортивной школы «Уралочка» вошла в символическую семерку турнира.

- С высокой наградой сборную России, Олесю Ананьину и тренера Валерия Кунышева поздравило Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, – сообщили в пресс-службе администрации. Девушке пожелали новых спортивных побед.

В решающем матче сборная России одержала победу над командой из Италии с итоговым счётом 3:1. Чемпионат Европы по волейболу среди девушек младшего возраста, где выступают игроки не старше 2006 года, прошел в июле в Венгрии и Словакии.