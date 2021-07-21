Свердловский арбитраж арестовал счета и имущество семьи депутата Госдумы Ковпака

Суд наложил арест на счета Ковпаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество основателя торговой сети «Кировский» и бывшего областного депутата Игоря Ковпака, а также его сына – депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака и его жены Виктории. Арест наложен на имущество и счета на сумму около миллиарда рублей. Документ появился в картотеке суда.

В заявление в суд обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков, который полагает, что Лев Ковпак довел эту фирму до банкротства, из-за того, что выводил из нее деньги через подконтрольные конторы ООО «Лев», ООО «Прометей» и ООО «Продукт-Ленд». Также было выведено 658 миллионов рублей.

- Ковпак Лев Игоревич получил возможность списания долгов подконтрольной ему группы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том числе в рамках дела о банкротстве ООО «Продовольственная компания», - написано в документе на сайте суда.