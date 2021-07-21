На Урале 23-летний парень изнасиловал четвероклассницу рядом с заброшенным бомбоубежищем

Сергея удалось задержать по горячим следам. Его удалось найти благодаря татуировкам. Фото: страница в соцсети

В Невьянске полиция по горячим следам задержала парня, которого подозревают в изнасиловании четвероклассницы. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, задержанным оказался 23-летний местный житель по имени Сергей. В прошлом парень был несколько раз судим за кражи, а также за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и за грабеж.

Как пишет tagilcity.ru, ЧП произошло на улице Калинина в районе заброшенного бомбоубежища. 12-летняя девочка гуляла в компании сверстников. На их пути появился незнакомый парень, который начал проявлять нездоровый интерес к ребенку. Затем он в буквальном смысле вырвал девочку из компании. После этого ребята разбежались, а подозреваемый совершил изнасилование четвероклассницы.

Как рассказал «КП» осведомленный источник, Сергея подозревают в том, что он не только совершил изнасилование девочки, но и нанес ей побои.

Полиция опросила свидетелей, которые указали, что подозреваемый имел несколько татуировок. Силовики подняли картотеку из ранее судимых лиц. Так они смогли выйти на 23-летнего Сергея.

Преступление против ребенка было совершено около 19:30. Задержать подозреваемого полиции удалось уже ночью.

Следственный комитет завел на Сергея уголовное дело по третьей части статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). По этой статье подозреваемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время для Сергея выберут меру пресечения.

В СУ СКР информацию о преступлении не комментируют.